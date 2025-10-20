Canva non funziona, il sito di progettazione grafica oggi in down

Gli utenti hanno iniziato a segnalare su Down Detector una serie di difficoltà a partire dalle ore 8 di oggi, 20 ottobre. Il numero di segnalazioni è poi aumentato drasticamente nel giro di un'ora

Come rivelato da una serie di recenti segnalazioni su Down Detector, gli utenti di Canva stanno riscontrando una serie di problemi durante l'utilizzo della piattaforma. In particolare, gli utenti hanno segnalato che il sito web non funziona e non risponde alle modifiche e alle richieste di download. Canva, al momento, non ha segnalato anomalie, ma problematiche di questo genere sono possibili quando i server devono gestire numerose richieste da parte di numerosi utenti su una singola piattaforma.

Le segnalazioni

Gli utenti di Canva hanno iniziato a segnalare su Down Detector una serie di difficoltà a partire dalle ore 8 di oggi, 20 ottobre. Il numero di segnalazioni è poi aumentato drasticamente nel giro di un'ora.