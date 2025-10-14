Google, investimento da 15 miliardi in India per i data center Ai

Modi: all’India “ruolo di leader tecnologico globale”

Il Primo Ministro Narendra Modi si è detto "lieto" perché il progetto contribuirà a "rafforzare la nostra economia digitale e a garantire all'India il ruolo di leader tecnologico globale". L'Ad di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato su X di aver parlato con Modi di questo "sviluppo epocale". Questo hub, ha scritto, "combina una capacità di calcolo su scala gigawatt, un nuovo gateway sottomarino internazionale e un'infrastruttura energetica su larga scala". Per il ministro indiano per la Tecnologia, Nara Lokesh, "i dati sono il nuovo petrolio e i data center sono le nuove raffinerie".