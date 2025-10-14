Google, investimento da 15 miliardi in India per i data center Ai

Il colosso intende aprire il più grande hub di intelligenza artificiale al di fuori degli Usa e lo farà a Visakhapatnam, città portuale nello stato sud-orientale dell'Andhra Pradesh. “Lieto” il primo ministro indiano Modi: progetto contribuisce a “garantire all'India il ruolo di leader tecnologico globale"
Investimento da 15 miliardi di dollari in vista per Google. Il colosso statunitense nei prossimi cinque anni intende creare in India "il più grande hub di intelligenza artificiale al di fuori degli Usa”. Lo ha annunciato Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud, nel corso di una cerimonia a Nuova Delhi. L'hub di Ai sorgerà a Visakhapatnam, città portuale nello stato sud-orientale dell'Andhra Pradesh. Il centro raggiungerà una potenza di diversi gigawatt, ha aggiunto Kurian paragonando il progetto a "una dorsale digitale che collega diverse parti dell'India".
Modi: all’India “ruolo di leader tecnologico globale”
Il Primo Ministro Narendra Modi si è detto "lieto" perché il progetto contribuirà a "rafforzare la nostra economia digitale e a garantire all'India il ruolo di leader tecnologico globale". L'Ad di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato su X di aver parlato con Modi di questo "sviluppo epocale". Questo hub, ha scritto, "combina una capacità di calcolo su scala gigawatt, un nuovo gateway sottomarino internazionale e un'infrastruttura energetica su larga scala". Per il ministro indiano per la Tecnologia, Nara Lokesh, "i dati sono il nuovo petrolio e i data center sono le nuove raffinerie".
