Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Somministrazione di manodopera robotica: futuro o destino?

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

Il mondo del lavoro si trova davanti a una trasformazione epocale, segnata dall’avanzata della robotica e dell’intelligenza artificiale. Non si tratta più soltanto di automazione industriale, ma di sistemi complessi che entrano in logistica, distribuzione e manutenzione. Le prospettive sono ambivalenti: complementarietà tra uomo e macchina o sostituzione totale. La sfida sarà regolare il cambiamento con norme, incentivi e formazione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ