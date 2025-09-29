Somministrazione di manodopera robotica: futuro o destino?

Il mondo del lavoro si trova davanti a una trasformazione epocale, segnata dall’avanzata della robotica e dell’intelligenza artificiale. Non si tratta più soltanto di automazione industriale, ma di sistemi complessi che entrano in logistica, distribuzione e manutenzione. Le prospettive sono ambivalenti: complementarietà tra uomo e macchina o sostituzione totale. La sfida sarà regolare il cambiamento con norme, incentivi e formazione