Il lato oscuro del web visibile: il caso Roblox

Contenuti problematici spesso circolano anche nella parte visibile e facilmente accessibile di Internet. Questa piattaforma di gioco online è frequentata quotidianamente da milioni di bambini e adolescenti, ed è più volte finita al centro di critiche per la sua vulnerabilità rispetto ai fenomeni di adescamento. Ne abbiamo parlato con Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia aziendale presso l’Università Bocconi: "Essenziale analizzare i rischi, senza però demonizzare l'innovazione di spazi come questo"