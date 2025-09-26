Trump firma l'ordine per salvare TikTok, l'algoritmo sarà americano

Le attività americane della piattaforma, dopo l'accordo, andranno in una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza e comprende tra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch. "L'intesa significa che gli americani possono usare TikTok più in sicurezza perché i loro dati saranno al sicuro e l'app non sarà usata come arma di propaganda". Questa la rassicurazione del vicepresidente JD Vance

Donald Trump ha ufficialmente firmato il decreto esecutivo per salvare TikTok, la popolare piattaforma di social media basata su video brevi e verticali. Le attività americane della piattaforma, dopo l'accordo, andranno in una nuova società che vede Oracle in prima fila per la sicurezza e comprende tra gli investitori Michael Dell e Rupert Murdoch, con cui tra l'altro il presidente americano ha una causa da 10 miliardi contro il Wall Street Journal.

L'algoritmo americano

Il tycoon si è detto soddisfatto rispetto alle misure di sicurezza che l'intesa contempla visto che, come Trump stesso ha spiegato, l'algoritmo dell'app sarà in mani americane. ByteDance, secondo gli accordi, ne farà una copia che verrà poi concessa in licenza alla nuova società, nella quale stando a quanto emerso dovrebbe investire pure un'azienda di Abu Dhabi, la Mgx. "Sarà gestita interamente da americani", ha confermato ancora il presidente Usa, svelando di aver ricevuto diverse chiamate dai suoi amici affinché portasse fino in fondo l'accordo per Tiktok.

Le parole di JD Vance

"L'intesa significa che gli americani possono usare TikTok più in sicurezza perché i loro dati saranno al sicuro e l'app non sarà usata come arma di propaganda". Questa la rassicurazione arrivata attraverso le parole del vicepresidente JD Vance, da cui è emerso anche che la nuova società vale 14 miliardi di dollari. "Ci sono state delle resistenze da parte della Cina ma alla fine c'è stato l'accordo", ha proseguito Vance delineando i dettagli dell'operazione. "Il presidente Xi ci ha dato il via libera a procedere", lo ha spalleggiato ancora Trump.

Il rapporto con la Cina

Concluso dunque l'accordo, adesso alcuni rappresentanti repubblicani alla Camera vogliono visionare i dettagli dell'intesa con l'obiettivo di assicurarsi che ci sia una rottura definitiva con la Cina. "Dobbiamo essere sicuri che gli americani siano protetti", hanno detto ribandendo la posizione del Congresso, che aveva approvato il divieto di TikTok a meno di una vendita delle attività americane.