Il 20 settembre 2025 diversi scali europei hanno subito un attacco informatico che ha paralizzato i sistemi di check-in e imbarco, causando cancellazioni e ritardi a catena in tutto il continente. Un episodio che conferma la fragilità del settore aviazione, sempre più esposto a minacce digitali e alla vulnerabilità dei suoi fornitori. Due rapporti dedicati di Check Point Research e Verizon mostrano come gli attacchi legati a terze parti e il ransomware siano ormai fenomeni dominanti