Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Cyberattacco agli aeroporti Ue: bloccare l'aviazione è così facile per gli hacker?

Simone Cosimi
©Getty

Il 20 settembre 2025 diversi scali europei hanno subito un attacco informatico che ha paralizzato i sistemi di check-in e imbarco, causando cancellazioni e ritardi a catena in tutto il continente. Un episodio che conferma la fragilità del settore aviazione, sempre più esposto a minacce digitali e alla vulnerabilità dei suoi fornitori. Due rapporti dedicati di Check Point Research e Verizon mostrano come gli attacchi legati a terze parti e il ransomware siano ormai fenomeni dominanti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ