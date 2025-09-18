Meta Connect 2025, tutte le novità: dai smart glasses Ray-Ban a Oakley

Si chiamano Meta Ray-Ban Display e si tratta di una nuova generazione di smartglasses dotati di un display interno, appunto, e di un braccialetto neurale che portano la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale a pochi centimetri dai nostri occhi. Vanguard invece è il modello pensato per lo sport

In occasione della Meta Connection 2025 a Menlo Park, Mark Zuckerberg ha presentato gli occhiali che portano il futuro nel presente. Si chiamano Meta Ray-Ban Display e si tratta di una nuova generazione di smartglasses dotati di un display interno, appunto, e di un braccialetto neurale che portano la realtà aumentata e l'intelligenza artificiale a pochi centimetri dai nostri occhi e forse segnano il primo passo verso il tramonto degli smartphone. Con i nuovi occhiali di casa Facebook si possono scattare foto e girare video, interrogare la Rete su dove ci troviamo o quale opera stiamo ammirando, tradurre in tempo reale le nostre conversazioni da un'altra lingua. Il sistema, collegato a uno smartphone, si comanda però, tramite il Meta neural band, direttamente con le dita della nostra mano che diventano un vero e proprio mouse per aprire e usare le applicazioni presenti, al momento quelle di casa Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), ascoltare e regolare la musica o realizzare videochiamate. La finestra virtuale, in alta definizione e con luminosità di 5mila nit, è un menù che si apre in basso sotto la lente destra dell'occhiale e ricorda un po' il design di una certa filmografia e letteratura cyberpunk. Il lancio è previsto per il 30 di settembre, ma solo per gli Stati Uniti, al prezzo di 799 dollari. Per vederli in Europa bisognerà invece aspettare.

Gli altri modelli, Oakley per lo sport

Oltre alla grande novità, nel corso dello showcase, condotto come da tradizione da Zuckerberg in persona, sono state presentate altre linee di smartglasses, il device su cui l'azienda di Menlo Park sembra puntare tutto, o quasi. Particolarmente interessante è sembrata la linea pensata per lo sport, griffata Oakley, dalle performance sorprendenti. Gli occhiali Vanguard, oltre alle features presenti negli altri modelli, presentano un'unica camera (anzichè due come per le altre proposte) posta in posizione centrale in grado di filmare e riprodurre le proprie prestazioni, anche in slowmotion, e abbinati a un partner di Meta come Garmin possono misurarle con esattezza. Per ora si possono preordinare in vista di ottobre e costano 549 dollari.



Sono già disponibili invece i Ray-Ban Meta di seconda generazione, dotati di una carica più longeva e prestazioni migliorate, e gli Oakley Meta Hstn, usciti questa estate.

Smartwach a parte, Meta Connection 2025 è stata l'occasione per presentare i progetti legati alla realta virtuale e per l'home entertainment e il cinema la collaborazione con un mostro sacro come James Cameron, il creatore della saga di Avatar.