Tornano le offerte di Amazon, ecco quando sarà il prossimo Prime Day

Le date da cerchiare sul calendario sono quelle del 7 ed 8 ottobre. A partire proprio da mezzanotte e un minuto del 7 del prossimo mese Amazon ha annunciato ufficialmente la “Festa delle Offerte Prime” , evento riservato agli iscritti al programma Prime che potranno acquistare prodotti di diversi marchi a prezzo scontato. Bosch, Braun, Microsoft, Samsung, Philips, Oral-B, Lego, De Longhi e Logitek sono solo alcuni dei marchi che proporranno, attraverso la piattaforma di Amazon, i propri prodotti ad un costo più basso rispetto al solito, anticipando di fatto quella che è la corsa ai regali del prossimo Natale.

Cosa sapere sull'abbonamento Prime

Le categorie di prodotti tra cui scegliere sarà, come al solito, piuttosto ampia e variegata. Si va da prodotti per la casa a quelli per la cucina, da quelli legati al mondo dell’elettronica passando ancora per i giocattoli e per i prodotti relativi al settore della cura della persona. Ma non solo, perché l’evento di Amazon propone anche uno spazio dedicato ai prodotti “Made in Italy”, pensato soprattutto per supportare i marchi italiani e le piccole e medie imprese del nostro territorio. “La Festa delle Offerte Prime è l'evento di Amazon esclusivo per i clienti Prime, con offerte personalizzate e marchi top” si legge sul sito del colosso dell’e-commerce. Per potervi accedere occorre sottoscrivere l’abbonamento a Prime che in Italia costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni. E durante l'evento, gli iscritti a Prime che fanno parte della categoria studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni riceveranno anche un rimborso del 10% sulle categorie idonee, oltre agli sconti già disponibili. Per questa categoria di persone l'abbonamento a Prime costa 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno, con un periodo di prova gratuito di tre mesi. Amazon consiglia, per non perdere tutte le offerte dell’evento, di consultare tramite il sito le proposte “per ottenere sconti esclusivi su migliaia di articoli” o, ancora, di creare una “lista dei desideri e impostare notifiche personalizzate sulle offerte tramite l'app Amazon”. Infine, conclude l’azienda, “i clienti Prime possono accedere a tutte le offerte della Festa delle Offerte Prime, oltre a vantaggi esclusivi come Prime Video, Prime Delivery, Amazon Music e molto altro”.