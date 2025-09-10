Nikon ZR, la nuova full frame sviluppata con RED: le caratteristiche

Fotocamera con sensore full-frame e il modello più piccolo della serie Z CINEMA, progettata per il cinema. Sarà disponibile a ottobre al prezzo di 2.349 €

Nikon annuncia il lancio della ZR, una fotocamera con sensore full-frame e il modello più piccolo della serie Z CINEMA, progettata per il cinema, le produzioni di fascia alta e i creatori, con l'obiettivo di fornire loro soluzioni di alta qualità combinando le tecnologie di Nikon e di una sussidiaria di Nikon Corporation, RED Digital Cinema.

La ZR, dotata di sensore full-frame, è dotata di R3D NE, un nuovo formato di file di registrazione video basato sul codec di registrazione video R3D RAW di RED e sviluppato esclusivamente per le fotocamere Nikon. Utilizza la scienza del colore e gli standard di esposizione delle fotocamere RED per garantire una corrispondenza cromatica accurata. Inoltre, offre due sensibilità ISO di base, ISO 800 e ISO 6400, e un'ampia gamma dinamica di oltre 15 stop per offrire la massima qualità d'immagine in una varietà di situazioni. È supportata anche la registrazione interna di video fino a 6K/59.94p.

L'audio

Inoltre, con un'attenzione senza compromessi alle funzionalità audio, è la prima fotocamera al mondo a supportare la registrazione audio a 32 bit. Il microfono integrato, basato sulla tecnologia OZO Audio di Nokia, offre cinque pattern di ripresa per una registrazione audio di alta qualità.

Peso, dimensioni e prezzo

Nonostante l'ampio monitor da 4,0 pollici ben visibile, è il modello più leggero della serie Z CINEMA, con un peso di circa 540 g, consentendo una produzione cinematografica di alta qualità anche con un sistema minimale. Inoltre, la ridotta distanza focale di 16 mm, la più corta tra le fotocamere full-frame e caratteristica dell'attacco Nikon Z, consente l'utilizzo di un'ampia gamma di obiettivi. Sarà disponibile a ottobre al prezzo di 2.349 euro