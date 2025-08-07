Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Instagram: il grande trasformista dei social

Simone Cosimi

Simone Cosimi

©Getty

Dall'album di immagini curato al feed pieno di Reel, dei nuovi repost e delle future mappe geolocalizzate dei contatti. Il social di casa Meta è sempre meno fedele all’identità con cui era nato, ma questa non è una sorpresa. Tra cloni di TikTok e imitazioni da Snapchat, resta un punto fermo: inseguire l’attenzione a ogni costo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ