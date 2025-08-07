Instagram: il grande trasformista dei social

Dall'album di immagini curato al feed pieno di Reel, dei nuovi repost e delle future mappe geolocalizzate dei contatti. Il social di casa Meta è sempre meno fedele all’identità con cui era nato, ma questa non è una sorpresa. Tra cloni di TikTok e imitazioni da Snapchat, resta un punto fermo: inseguire l’attenzione a ogni costo