L'algoritmo vien mangiando: TheFork diventa "social"

La principale app per le prenotazioni di ristoranti rivoluziona la propria interfaccia con un flusso di post e contenuti ispirato ai social network, pensato però per restituire all’esperienza digitale il calore del passaparola tra persone reali. Al debutto anche un assistente vocale potenziato dall’intelligenza artificiale per trovare prima, e senza perdere tempo con i filtri, il locale su misura