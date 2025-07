ECOVACS, sconti fino al 44% su robot domestici per l’Amazon Prime Day

Dall’8 all’11 luglio (con alcune promozioni attive già dallo scorso 1° luglio), l’azienda leader nel settore degli sviluppatori e dei produttori di robot di servizio partecipa agli sconti estivi del gigante dell’e-commerce. Aspirapolvere, lavapavimenti e lavavetri, dal DEEBOT X9 PRO al W2 PRO OMNI, c’è un dispositivo per ogni esigenza ascolta articolo

Torna il Prime Day di Amazon. Una miriade di sconti su prodotti di ogni tipo attendono gli utenti online a partire da oggi, 8 luglio, per i prossimi tre giorni. Come sempre, anche per questa edizione estiva, la tecnologia è uno dei settori più gettonati per le promozioni del gigante dell’e-commerce: è il momento giusto per procedere agli acquisti lasciati in sospeso. Tra le offerte più interessanti su Amazon ci sono i robot domestici di ECOVACS, con sconti che arrivano fino al 44%. L’azienda leader nel settore degli sviluppatori e dei produttori di robot di servizio quest’anno ha anche giocato in anticipo: alcuni sconti sono attivi già dallo scorso 1° luglio e includono anche le più recenti novità in listino, lanciate nel mese di maggio.

Il robot DEEBOT X9 PRO OMNI Già da qualche giorno si trova scontato del 34% l’ultimo arrivato in casa ECOVACS, il robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X9 PRO OMNI, che combina l’aspirazione ultrapotente data dalla soluzione BLAST (Booster Large-AirflowSuction Technology) a un sistema di lavaggio dei pavimenti basato sulla tecnologia OZMO ROLLER con autolavaggio istantaneo del rullo. Non solo: grazie alle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (come AIVI 3D 3.0 Omni-Approach e AI StainDetection 2.0), questo robot all’avanguardia è capace di riconoscere oggetti e macchie e quindi di adattare la pulizia in tempo reale. Il design super sottile (è alto 98 mm) gli permette di muoversi agilmente sotto i mobili e di superare ostacoli anche di 20 mm, mentre la stazione OMNI aggiornata regola in automatico il calore e i cicli di lavaggio del mocio in base ai livelli di sporcizia (tra 40 e 75°C).

Il DEEBOT X8 PRO Il primo robot della famiglia ECOVACS a ospitare il sistema di pulizia OZMO ROLLER – con i suoi 16 ugelli per mantenere sempre splendente il pavimento - è stato il DEEBOT X8 PRO, in sconto del 38% fino all’11 luglio. Tra le sue caratteristiche principali: potenza di aspirazione di 18mila Pa, velocità di rotazione del panno di 200 giri al minuto e sensori avanzati che combinano le tecnologie TruEdge 2.0 e TruEdge 3D con il sistema di evitamento degli ostacoli AIVI 3D 3.0 Omni-Approach (così da coprire anche bordi e angoli, senza andare mai a sbattere).

Il robot DEEBOT T50 PRO (nero) Si sale fino al 44% di sconto sul DEEBOT T50 PRO BLACK, il robot più sottile di tutta la gamma (81 mm di altezza), capace di assicurare comunque una potenza di aspirazione di 15mila Pa. Grazie alla tecnologia TruEdge 2.0, certificata da TÜV Rheinland, riesce a pulire in profondità lungo i bordi e negli angoli, mentre la navigazione avanzata con dToF-LiDAR e intelligenza artificiale gli permette di muoversi con precisione anche negli spazi più stretti. La stazione OMNI automatizza svuotamento, lavaggio e asciugatura del mocio, l’assistente vocale YIKO consente un controllo semplice e personalizzato.

Il robot DEEBOT T50 PRO (bianco) Con lo stesso sconto, fino all’11 luglio, su Amazon si trova anche il DEEBOT T50 PRO WHITE.

Il robot DEEBOT T80 (nero) Tra le offerte per il Prime Day (e già a partire dal 1° luglio) non manca il DEEBOT T80 OMNI BLACK, deprezzato del 36%. La potenza di aspirazione raggiunge i 18mila Pa, la tecnologia che garantisce lavaggi profondi e continuati è di nuovo l’OZMO ROLLER. Previene grovigli di capelli e altri pericoli grazie al sistema ZeroTangle 3.0 e alla navigazione intelligente AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, adattandosi al contempo agli ambienti più diversi e garantendo pulizia anche sui tappeti. Il design sottile e futuristico, la stazione OMNI compatta con asciugatura ad aria calda e l’interfaccia utente avanzata rendono la gestione della pulizia completamente automatizzata, efficiente e adatta a ogni esigenza domestica.

Il robot DEEBOT T80 (bianco) Il DEEBOT T80 OMNI, oltre che in nero, è disponibile anche in bianco, ugualmente in offerta.

Il W2 PRO OMNI Se siete in cerca di un lavavetri, dalla famiglia ECOVACS arriva il WINBOT W2 PRO OMNI, all’intersezione tra pulizia precisa, memoria di posizione intelligente e sistema di azionamento antiscivolo. Grazie alla doppia modalità di alimentazione, può essere ricaricato anche durante l’uso per una maggiore autonomia. La stazione base portatile, dotata di batterie agli ioni di litio, consente al tempo stesso l’utilizzo del dispositivo anche in assenza di prese di corrente, rendendolo ideale per la pulizia di finestre di grandi dimensioni, senza cornice o difficili da raggiungere. Il sistema WIN-SLAM 4.0 migliorato garantisce una navigazione ottimizzata, sette modalità di pulizia lo rendono adatto a ogni esigenza, la sicurezza è assicurata da un sistema a 12 livelli e da una potente aspirazione da 5.500 Pa, che mantiene il robot stabile anche su superfici difficili. Fino all’11 luglio è in sconto dell’8%.

Il WINBOT MINI (grigio) Un altro lavavetri ECOVACS in sconto (questa volta del 17%) per tutto il Prime è il più piccolo e compatto WINBOT MINI GREY: misura solo 55 mm in altezza e 215 mm in larghezza e lunghezza. Progettato per la pulizia automatica di vari tipi di vetri e finestre, spicca per il suo sistema di spruzzo a ultrasuoni con doppi ugelli, che genera una nebbia fine per una pulizia efficace e senza aloni, riducendo il consumo d’acqua. Grazie alla navigazione WIN-SLAM 3.0 e alle tre modalità di pulizia (Fast Clean, Deep Clean e Spot Clean), assicura una copertura ottimale e risultati efficienti. È in grado di pulire con precisione anche i bordi più stretti, fino a 2 mm, raggiungendo una copertura del 99,5%. Il sistema di sicurezza a 9 livelli, con protezione da interruzione di corrente e assorbimento degli urti, insieme a una potente aspirazione da 7.500 Pa, lo rende stabile e sicuro.

Il WINBOT MINI (beige) Il WINBOT MINI è disponibile anche in beige.