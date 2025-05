Canva in down, sito irraggiungibile e problemi di accesso: che succede

Molti utenti in Italia stamattina hanno lamentato difficoltà nell’accesso a Canva, la nota piattaforma di design grafico online. Molte le segnalazioni tra social media e siti di monitoraggio come Downdetector, dove gli utenti riscontrano errori di caricamento e impossibilità di accedere ai propri progetti.

Canva: "Ingegneri al lavoro per risolvere il problema"

“Siamo a conoscenza di un problema che impedisce agli utenti di accedere a Canva, causando errori di timeout durante il caricamento. Il nostro team di ingegneri sta lavorando attivamente per risolvere il problema il più rapidamente possibile”, ha spiegato l’azienda sui social. I malfunzionamenti non riguardano solo l'Italia ma anche altri paesi. Anche in passato Canva aveva incontrato dei problemi tecnici, con interruzioni temporanee del servizio. Nell'attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell'azienda, si consiglia agli utenti di monitorare la pagina ufficiale per verificare in tempo reale lo stato del servizio.