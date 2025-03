Elezioni, un candidato Ai può riaccendere l’interesse dei cittadini?

Anna Luce D'Amico è la nuova candidata alle elezioni comunali di Taranto. "Non ha legami con partiti, lobby o vecchie logiche di potere. Non fa promesse irrealizzabili e non scende a compromessi con i giochi di palazzo", annuncia il suo entourage. Anna Luce D'Amico, però, è un'aspirante sindaca realizzata con l'IA. La sua campagna provocatoria è già terminata, ma ci costringe a riflettere sulla nostra indifferenza di elettori