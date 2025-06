Dopo “Chi dice e chi tace”, la scrittrice torna a Scauri con un secondo romanzo in cui ritroviamo l’avvocata quarantenne e lo spettro dell'enigmatica Vittoria. In "La fila alle poste" c’è un caso di omicidio e un'indagine esistenziale che viaggiano in parallelo ma non chiamatelo giallo: “Il sostantivo letteratura è abbastanza onnicomprensivo, soprattutto quando si parla di romanzi, che è esattamente la struttura che gli esseri umani hanno inventato per aggregare tutto”