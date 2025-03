Manus AI, Cina svela primo Agente intelligenza artificiale autonomo

L'intelligenza artificiale compie un balzo in avanti con un sistema innovativo capace di operare in autonomia. Sviluppato dalla startup cinese The Butterfly Effect, Manus promette di ridefinire il futuro dell'AI

Il panorama dell'intelligenza artificiale si arricchisce di un nuovo protagonista: Manus, un sistema AI sviluppato dalla startup cinese The Butterfly Effect. Definito come la "prima intelligenza artificiale completamente autonoma", Manus è in grado di eseguire compiti complessi senza supervisione umana, superando i limiti dei modelli attuali. Una sfida diretta, insomma, al ben più noto DeepSeek e un notevole passo avanti rispetto alla concorrenza con ChatGPT, Google Gemini, Claude AI o Grok, che richiedono input umani per funzionare.

Cosa sappiamo di Manus e come funziona

Manus si distingue per la sua architettura avanzata, che agisce come un sistema di coordinamento tra agenti specializzati. Questa strategia permette di gestire carichi di lavoro complessi in modalità asincrona, notificando l'utente solo al termine delle operazioni. La capacità di Manus di interagire in tempo reale con l'ambiente digitale e di navigare autonomamente sul web lo rende un tool estremamente versatile.

Attualmente accessibile solo su invito, Manus ha mostrato le sue capacità in una dimostrazione pubblicata sul sito ufficiale, dove ha dimostrato la capacità di realizzare attività pratiche come la creazione di un sito web personalizzato, l'organizzazione di un viaggio dettagliato o l'analisi approfondita dei mercati finanziari. Inoltre, il sistema è in grado di comparare polizze assicurative, sviluppare corsi interattivi e assistere nella selezione di fornitori per il business-to-business.

Secondo il benchmark GAIA, parametro di riferimento per gli assistenti AI generalisti, Manus supera le prestazioni offerte da Deep Research di OpenAI, dimostrando una maggiore efficacia nella gestione di attività complesse. Il crescente interesse attorno a Manus è stato amplificato dalla pubblicazione di un video dimostrativo che in poche ore ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Numerosi utenti hanno chiesto l'accesso anticipato per testare le funzionalità dell'agente AI, il che conferma il forte interesse per il progetto.