Skype chiude dopo 22 anni, Microsoft punta tutto su Teams

Skype ha rapidamente sconvolto il settore delle linee telefoniche fisse dei primi anni 2000, e ha reso l'azienda un nome familiare con centinaia di milioni di utenti al suo apice. Nel 2011 contava circa 150 milioni di utenti mensili; nel 2020 invece solo 23 milioni ascolta articolo

Skype chiude i battenti e squillerà per l'ultima volta il prossimo maggio. È stata Microsoft ad annunciare il ritiro dell’app dalla comunità mondiale: un servizio di chiamate via Internet, vecchio di due decenni, che ha ridefinito il modo in cui le persone si connettono attraverso i confini. La chiusura di Skype aiuterà Microsoft a concentrarsi sul suo servizio Teams, semplificando le sue offerte di comunicazione, ha dichiarato venerdì il gigante del software.

La rivoluzione delle chiamate Fondata nel 2003, le chiamate audio e video a basso costo di Skype hanno rapidamente sconvolto il settore delle linee telefoniche fisse, nei primi anni 2000, e hanno reso l'azienda un nome familiare, con centinaia di milioni di utenti al suo apice. Negli ultimi anni, però, la piattaforma ha faticato a tenere il passo con rivali più semplici da usare e più affidabili, come Zoom e Slack di Salesforce. Il declino è dovuto in parte al fatto che la tecnologia di base di Skype non era adatta all'era degli smartphone.

Tutta colpa della pandemia Quando la pandemia e il lavoro da casa hanno alimentato la necessità di chiamate aziendali online, Microsoft ha puntato tutto su Teams, integrandolo in modo aggressivo con altre applicazioni di Office per attrarre gli utenti aziendali, un tempo base importante anche per Skype. Per facilitare la transizione dalla piattaforma, gli utenti potranno accedere gratuitamente a Teams su qualsiasi dispositivo, utilizzando le loro credenziali esistenti, con la migrazione automatica di chat e contatti. Approfondimento Majorana 1, Microsoft fa la storia dell’informatica quantistica

Addio Skype In questo modo, Skype diventerà l'ultima di una serie di scommesse ad alta quota che Microsoft ha gestito male, come il browser Internet Explorer e il suo Windows Phone. Quando Microsoft ha acquistato Skype nel 2011 per 8,5 miliardi di dollari, il suo più grande affare dell'epoca, il servizio aveva circa 150 milioni di utenti mensili; nel 2020, quel numero era sceso a circa 23 milioni, nonostante una breve ripresa durante la pandemia. Venerdì Microsoft ha dichiarato che “Skype è stata parte integrante della creazione di comunicazioni moderne”. “Siamo onorati di aver fatto parte di questo viaggio”.