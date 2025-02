Majorana 1, Microsoft fa la storia dell’informatica quantistica

Il colosso di Redmond ha svelato un nuovo chip da un milione di qubit basato su principi e materiali rivoluzionari che promettono di abbattere i tempi di sviluppo: i semiconduttori topologici e la Modalità Zero di Majorana, che escono dalla teoria per trovare pratica come unità minime dell’informazione quantistica. Ecco cosa sono e come funzionano