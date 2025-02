Tencent lancia Hunyuan Turbo S, nuova AI "più veloce di DeepSeek"

Un nuovo modello di intelligenza artificiale arriva dalla Cina, dal colosso hi-tech Tencent, e promette di essere ancora più veloce di DeepSeek. Si chiama Hunyuan Turbo S ed è stato presentato come in grado di rispondere alle domande più velocemente del successo globale DeepSeek-R1. La nuova AI è in grado di replicare alle richieste entro un secondo a differenza di tutti gli altri modelli di intelligenza artificiale "lenti", "che devono pensare per un po' prima di rispondere", secondo quanto ha affermato la compagnia in una nota. La mossa di Tencent è l'ultimo segnale della competizione crescente su scala nazionale ed estera dopo il boom della startup DeepSeek, basata a Hangzhou.