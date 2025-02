TikTok torna disponibile su Apple Store e Google negli Usa

Il ripristino dopo una lettera di rassicurazioni da parte della ministra della Giustizia americana Pam Bondi. Apple e Google avevano rimosso TikTok il mese scorso per adeguarsi alla legge di Joe Biden, che prevedeva la vendita delle attività americane della popolare app o il suo divieto

Apple e Google ripristinano TikTok nei loro app store dopo avere ricevuto una lettera di rassicurazioni dalla ministra della Giustizia americana Pam Bondi. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Apple e Google avevano rimosso TikTok il mese scorso per adeguarsi alla legge di Joe Biden, che prevedeva la vendita delle attività americane della popolare app o il suo divieto. Donald Trump appena insediato aveva dato indicazione al dipartimento di Giustizia di non prendere alcuna misura per 75 giorni, durante i quali l'amministrazione avrebbe lavorato a un accordo.