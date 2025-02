DeepSeek, AbcNews: "Invia dati personali al governo cinese"

Secondo alcuni esperti americani di cyber-risk, citati dall'emittente statunitense Abc News, l'app cinese di chatbot AI sarebbe in grado di inviare i dati degli utenti al sito CMPassport.com, il registro online di China Mobile, controllato dal governo cinese: gli utenti che accedono al chatbot cinese potrebbero – senza saperlo – creare un account parallelo in Cina, attraverso un codice nascosto all'interno del chatbot

L'accusa di AbcNews

L'emittente statunitense ha avanzato l'accusa contro DeepSeek citando diversi studiosi ed esperti di tecnologia e cybersicurezza. Secondo le ipotesi, gli utenti che accedono al chatbot cinese potrebbero – senza saperlo – creare un account parallelo in Cina. “Vediamo collegamenti diretti a server e aziende in Cina che sono sotto il controllo del governo cinese. E questo è qualcosa che non abbiamo mai visto in passato”, ha dichiarato Ivan Tsarynny, ceo di Feroot Security, una società canadese specializzata in sicurezza online e protezione dei dati. Tutto questo sarebbe possibile attraverso un codice nascosto all'interno del chatbot AI.

I divieti nel mondo

Nel frattempo, continuano ad aumentare i divieti in tutto il mondo. Dopo il Texas, che ha proibito l'uso di tutte le app cinesi sui device governativi, anche la Corea del Sud ha bloccato l'utilizzo dell'app da parte dei dipendenti del governo, chiedendo all'azienda cinese – come accaduto anche in Italia – chiarimenti sul trattamento dei dati personali. Lo stesso ha fatto Taiwan, bloccando il chatbot “per motivi di sicurezza nazionale”.