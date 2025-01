Alibaba: ecco modello di intelligenza artificiale che supera DeepSeek

La società tecnologica cinese Alibaba ha rilasciato mercoledì una nuova versione del suo modello di intelligenza artificiale Qwen 2.5 che, a suo dire, ha superato l'acclamato DeepSeek-V3. Il rilascio di Qwen 2.5-Max arriva nel primo giorno delle festività per il capodanno lunare, quando la maggior parte dei cinesi è in ferie e in famiglia. La tempistica insolita indica la pressione che l'ascesa fulminea della startup cinese nelle ultime tre settimane ha esercitato non solo sui rivali esteri, ma anche sulla concorrenza nazionale.

L'annuncio di Alibaba su Wechat

"Qwen 2.5-Max supera ... quasi su tutta la linea GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B", ha affermato l'unità cloud di Alibaba in un annuncio pubblicato sul suo account WeChat ufficiale, riferendosi ai modelli di intelligenza artificiale open source più avanzati di OpenAI e Meta.

L'uscita del 10 gennaio dell'assistente AI di DeepSeek, basato sul modello DeepSeek-V3, così come l'uscita del 20 gennaio del suo modello R1, hanno scosso la Silicon Valley e causato un balzo in avanti delle azioni tecnologiche, con i presunti bassi costi di sviluppo e utilizzo della startup cinese che hanno spinto gli investitori a mettere in discussione gli enormi piani di spesa delle principali aziende di AI negli Stati Uniti.