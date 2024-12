La sua creatura, il sito di fake news Infowars, è stato vinto all'asta dal portale satirico The Onion dopo la bancarotta del fondatore, già condannato a risarcire 1,4 miliardi di dollari ai parenti delle vittime del massacro di Sandy Hook. Ora l'approdo di Elon Musk alla guida del social ex-Twitter ha permesso il ritorno di Jones, che ha annunciato "studi in fermento e già pronti" per il futuro