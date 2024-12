A Riace non c'è nulla (a Brucoli forse sì...)

La conclusione della campagna di scavo sui fondali antistanti la frazione marina di Riace mette la parola fine sulla possibile presenza in quella zona di reperti archeologici riconducibili ai Bronzi di Riace, come il celebre “occhio” (o bottone) di bronzo ritrovato in mare l’anno scorso o le sospette anomalie metalliche ipotizzate da alcuni ricercatori. E così l'ipotesi che i bronzi possano essere stati trovati in Sicilia prende sempre più piede