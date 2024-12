TikTok perde l'appello contro la vendita forzata in Usa

La Corte d'Appello federale del District of Columbia ha confermato la legge che impone al social di rescindere i legami con la casa madre cinese ByteDance, oppure di essere messo al bando in terra americana entro metà gennaio. Secondo i giudici, che hanno respinto il ricorso di TikTok, la legge è costituzionale. L'app aveva invocato il Primo Emendamento e sostenuto di essere stata ingiustamente presa di mira

TikTok perde il ricorso di fronte alle Corte d'Appello federale del District of Columbia contro la legge, firmata lo scorso aprile da Joe Biden, che prevede il divieto della piattaforma negli Stati Uniti a meno che la società cinese che la controlla, la ByteDance, non venda entro il 19 gennaio. La corte d'appello ha quindi dato ragione al dipartimento di Giustizia, definendo costituzionale la misura che riconosce al governo americano l'autorità di vietare il popolare social media per motivi di sicurezza nazionale, nel timore che possa essere usato dal governo cinese per ottenere dati degli americani o influenzare l'opinione pubblica. La scadenza fissata per il momento, il 19 gennaio, coincide con al vigilia dell'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump che, dopo aver sostenuto la misura durante il primo mandato, durante la campagna elettorale ha promesso che avrebbe cercato di "salvare TikTok".