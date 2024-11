Stabilità e velocità di connessione: Intred lancia servizio per gamer

L’azienda allarga il suo impegno anche al settore del gaming online e lancia un nuovo servizio di connessione: è pensato in abbinamento con il router di ASUS “ROG Rapture GT-AX6000”, che insieme alla fibra Intred garantisce un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. In arrivo anche iniziative mirate a promuovere un ambiente di gioco sano e inclusivo e a contrastare il cyberbullismo. L’obiettivo è confermarsi come una realtà sempre più smart e fortemente connessa alle esigenze di persone e territorio ascolta articolo

Il mondo del gaming online continua a essere in crescita in Italia: nel 2023 il mercato ha superato la cifra record di 2,3 miliardi di euro, +5% rispetto al 2022, e anche nel 2024 i numeri sono in aumento. Il settore ha attirato l’attenzione anche di Intred, operatore di telecomunicazioni, fornitore attraverso una rete proprietaria di servizi dati e voce. L’azienda è conosciuta per la Fibra con testimonial Andrea Pirlo e per i tanti bandi pubblici vinti, in particolare quelli per la fornitura di connettività a banda ultralarga nelle scuole in Lombardia. Ma ora ha deciso di allargare il suo impegno anche al settore del gaming online.

Il nuovo servizio Intred per i gamer In questi giorni, infatti, Intred ha presentato un servizio pensato proprio per i gamer. Gli appassionati di videogiochi sono un target con esigenze particolarmente sfidanti sia in termini di stabilità della connessione sia per il livello di prestazioni. Per questo il nuovo servizio di connessione è stato pensato in abbinamento con il router di ASUS “ROG Rapture GT-AX6000”, molto apprezzato dai gamer per le sue performance e perché capace di garantire, insieme alla fibra Intred, stabilità e velocità ideali per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Il lancio durante la Milan Games Week L’offerta verrà ufficialmente lanciata in occasione della Milan Games Week, in programma dal 22 al 24 novembre, e vedrà la partecipazione di Favij, noto youtuber e influencer del settore. Nello stand di Intred, Favij sfiderà i partecipanti in una sessione di gaming che si preannuncia emozionante. E che servirà anche a mostrare le performance eccezionali del router abbinato all’offerta. I partecipanti potranno iscriversi in anticipo grazie a una landing page dedicata. Intred, operatore attento all’inclusività e al rispetto delle persone, ha in programma anche iniziative che mirano a promuovere un ambiente di gioco sano e a contrastare il cyberbullismo, un problema che coinvolge un gran numero di adolescenti, sempre più spesso vittime di messaggi aggressivi veicolati attraverso strumenti digitali.