FinTok: quando l'educazione finanziaria passa da TikTok

“Get ready with me”, gamification ed empowerment femminile: l’educazione finanziaria passa da TikTok. La divulgazione sui social sta rivoluzionando il modo in cui le persone si informano, e il tema legato alla gestione delle finanze personali interessa il 68% degli utenti di TikTok europei, secondo i dati raccolti dalla piattaforma. Per questo si parla di FinTok, l’educazione finanziaria raccontata attraverso i video virali del social. In occasione del mese dedicato all’Educazione Finanziaria, Sumup, la fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, ha individuato 7 trend FinTok, fra contenuti virali e suggerimenti economici, utili a stimolare curiosità e interesse anche tra i non addetti ai lavori, con l’obiettivo di incentivare consumatori e commercianti a riflettere sull’importanza di migliorare costantemente la propria consapevolezza finanziaria.

Il “Get Ready With Me” (Grwm) incontra la divulgazione finanziaria

L'acronimo virale Grwm (“preparati insieme a me”), è un trend nato nel mondo del beauty e della moda, ma su TikTok si sta rapidamente diffondendo anche nel settore finanziario. Creator e appassionate di finanza sfruttano questo format per condividere consigli di risparmio e gestione delle spese mentre si preparano per uscire: vestendosi e truccandosi, chiacchierano di finanza, risparmi ed economia. Grazie all'algoritmo della piattaforma, questi video riescono a catturare l’attenzione di un pubblico più ampio, raggiungendo utenti interessati a bellezza o make-up, estendendo l’impatto del messaggio finanziario oltre il target tradizionale.

La Regola del 50-30-20

Il budgeting, ovvero l’organizzazione delle entrate e delle uscite per mantenere il controllo sulle proprie finanze, su TikTok trova un forte riscontro grazie alla popolarità della regola del 50-30-20, che consiste nel dividere il proprio stipendio in percentuali, con lo scopo di gestire meglio le spese mensili: il 50% va destinato alle necessità, il 30% ai desideri e il 20% viene risparmiato. Molti creator condividono video pratici, per esempio “Come gestire uno stipendio da 1600 euro al mese”, rendendo immediatamente applicabili i consigli e incoraggiando una gestione finanziaria consapevole.

Risparmiare diventa un gioco

Il fenomeno delle “Saving Challenge” esplora un nuovo approccio alla finanza, rendendola più coinvolgente e accessibile attraverso la gamification: la creazione di giochi o “challenge” a tema. I creator coinvolgono il loro pubblico in sfide di risparmio settimanali o mensili, incoraggiando a mettere da parte una somma sempre maggiore del proprio budget mensile. Le Saving Challenge trasformano la gestione delle finanze in un gioco, ispirando un numero crescente di persone a migliorare le proprie abitudini finanziarie in modo divertente e interattivo.

Empowerment finanziario al femminile

Tra i contenuti finanziari più apprezzati di TikTok ci sono quelli pensati per il pubblico femminile. Le creator - si tratta soprattutto di donne - offrono alle follower strumenti pratici per imparare a gestire il proprio denaro, e raggiungere l’indipendenza economica. Il focus è l'educazione finanziaria, come strumento essenziale per ridurre la dipendenza economica delle donne e garantire a tutte pari opportunità. Su TikTok si trovano video che forniscono conoscenze di base, suggerimenti pratici, ma anche contenuti “motivazionali” che incoraggiano le donne ad assumere il controllo delle proprie finanze uscendo da situazioni di violenza economica.

I trend del De-influencing e del Loud Budgeting

Rivedere le proprie abitudini di consumo e risparmiare rinunciando a spese superflue: il trend del de-influencing, che invita a non farsi condizionare eccessivamente nell’acquisto, incontra quello del Loud Budgeting, ossia il dichiarare senza timore le proprie intenzioni di risparmio. L’approccio proposto da questi creator suggerisce agli utenti di tagliare le spese che non rientrano nel budget stabilito, limitando così la tentazione di cedere alla FOMO (Fear of Missing Out, la paura di perdersi qualcosa di importante che succede nel mondo), senza sentirsi obbligati a partecipare a eventi o ad acquistare solo per non sentirsi esclusi.

I consigli su TikTok per essere #DebtFree

L’hashtag #debtfree sta guadagnando sempre più popolarità sulla piattaforma, con video di creator che aggiornano regolarmente gli utenti sulla propria situazione finanziaria, mostrando i progressi raggiunti e offrendo consigli pratici su come gestire e ridurre i debiti. Questo approccio diretto e trasparente ispira fiducia e invita a non vergognarsi di essere debitori, al contempo offre una guida concreta per chi desidera prendere il controllo delle proprie finanze, costruendo un futuro economico più stabile e sereno.

Risparmiare nelle città italiane

TikTok si rivela una fonte inesauribile di idee per risparmiare nelle città più costose d’Italia, con trucchi e strategie per vivere con budget ridotti, da residenti, studenti o da turisti. A Milano spopolano video (spesso provocatori) su come "sopravvivere con 10 euro al giorno". A Roma ci si concentra su attività turistiche low-cost, che non sacrificano la qualità dell’esperienza nella Città Eterna. Nelle città universitarie, come Torino e Bologna, i fuorisede trovano consigli pratici per gestire le spese quotidiane, dall’alloggio alla spesa. Si tratta di contenuti il cui obiettivo è dimostrare che, con creatività e pianificazione, si può vivere (o visitare) le città italiane senza sforare il proprio budget.