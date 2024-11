Cybersecurity, arrestata la banda del QR code. PODCAST

Le vittime inquadravano il codice convinte di accedere a un sito di pagamento affidabile. In realtà erano dirottate su una pagina falsa che serviva a rubare i dati della carta di credito. Con questo sistema, otto persone sono riuscite a rubare quasi 2 milioni di dollari. L’Interpol li ha individuati e arrestati. ASCOLTA LA PUNTATA

