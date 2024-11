Down Intesa Sanpaolo, problemi di accesso all’app e all’home banking

Gli utenti della banca stanno riscontrando difficoltà dalle 9 di questa mattina. I disservizi riguardano sia l’app che il sito web. Per il momento da Intesa non sono state fornite spiegazioni su quanto accaduto

Intesa Sanpaolo è down. Dalle 9 dell’11 novembre i clienti della banca non sono in grado di accedere ai servizi dell’app o all’home banking sul sito web. La situazione è altalenante tra momenti di totale impossibilità di accesso alla propria utenza personale e momenti di forti rallentamenti. Da Intesa non sono ancora state fornite spiegazioni sull’accaduto ma dovrebbe trattarsi di un errore interno del sistema della banca e non c’è nessun rischio per i conti dei clienti.