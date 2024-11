Digital Italy Summit 2024 a Roma: programma, eventi e date

Conto alla rovescia per il Digital Italy Summit 2024 di The Innovation Group. L’annuale appuntamento torna a Roma dal 12 al 14 novembre, al Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, per la sua nona edizione, dedicata come sempre ai più importanti temi di attualità tecnologica, alle sfide e opportunità che l’innovazione offre. L’intelligenza artificiale fa da padrona in questa edizione. Anche se è un tema già molto discusso, il Digital Italy Summit lo declinerà su specifici punti di vista: la cybersicurezza, la riorganizzazione del mondo del lavoro e delle competenze, la trasformazione dei servizi al cittadino, le normative, le implicazioni etiche e sociali, per citarne alcuni.

Il programma delle tre giornate

La manifestazione si sviluppa su tre giornate: il 12 novembre l’apertura del summit, su invito, per rappresentanti del mondo delle istituzioni, della politica, dell’economia e delle aziende partner dell’iniziativa; il 13 novembre i lavori aperti al pubblico cominciano con una sessione plenaria e proseguono su tre filoni tematici, Tech Adoption Strategies, Cybersecurity Summit e Cio Panel; il 14 novembre l’agenda è occupata dal PA Summit, dedicato al tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Centrale e Locale.

Necessari investimenti

Innegabile la necessità di accelerare sul terreno delle competenze: all’Italia manca ancora quella alfabetizzazione digitale necessaria per poter trarre vantaggio dal cambiamento epocale indotto dall’AI, anziché subirlo. Per le aziende del settore retail investire in innovazione digitale è quasi un obbligo, considerando l’evoluzione delle aspettative dei consumatori, sempre più esigenti. Marketing, logistica, servizio al cliente, sviluppo prodotto sono ambiti soggetti a continuo miglioramento, anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.