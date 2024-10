Cagliari, apre il primo ospedale nel metaverso

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ha inaugurato il primo Meta-Ospedale del Paese. Una realtà virtuale immersiva che permette ai cittadini di accedere a numerosi servizi sanitari direttamente da casa propria, senza la necessità di recarsi fisicamente in ospedale ascolta articolo

È operativo da oggi il primo ospedale in Italia nel Metaverso, una struttura nella quale i pazienti potranno entrare anche senza muoversi da casa propria, utilizzando molti servizi che offre la sanità, come se fossero in presenza. Il progetto digitale attivato dall'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari è stato presentato a Roma al Binario F, lo spazio di Meta per lo sviluppo delle competenze digitali.

Un ospedale sempre aperto Il Meta-Ospedale di Cagliari è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso computer, tablet o visori per la realtà virtuale. Al piano terra, i cittadini possono interagire con un'interfaccia intuitiva per gestire le proprie pratiche amministrative. Salendo al primo piano, è possibile rivolgersi direttamente al personale dell'ufficio relazioni con il pubblico per ottenere chiarimenti e informazioni.

Il futuro della sanità è digitale Nel Metaospedale di Cagliari si può entrare indossando gli oculus, ovvero i visori per la realtà virtuale, ma anche semplicemente da pc, tablet e smartphone. Al piano terra i cittadini possono, ad esempio, prenotare una visita o pagare il ticket, prenotare il ritiro dei farmaci, entrare nel proprio fascicolo sanitario elettronico o monitorare i tempi di attesa nel Pronto Soccorso. Salendo al primo piano con l'ascensore, sempre in un ambiente virtuale, si può invece andare all'Ufficio relazioni con il pubblico e parlare con veri operatori per ottenere informazioni.