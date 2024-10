ChatGpt lancia negli Usa il motore di ricerca SearchGpt

Come funziona

Consentirà agli utenti di accedere alle informazioni in tempo reale, oltre a visualizzare widget interattivi (grafici meteo o azionari, ad esempio) e usufruire di un proprio layout per le notizie. L’icona di SearchGpt è apparsa accanto alla casella di inserimento del testo dell’app di ChatGpt su iOs. Fino ad ora, quindi, OpenAi non ha pensato a un’applicazione a parte, ma intende potenziare lo stesso software del sistema di Ia. L’aggiornamento non è ancora disponibile su Android o desktop, e nemmeno nella versione web del chatbot. Per ora, l’unico concorrente è Perplexity Ai, un motore di ricerca che utilizza l'intelligenza artificiale per fornire risposte dirette alle domande degli utenti, proprio come ChatGpt. A differenza di altri motori tradizionali, Perplexity non si limita a fornire un elenco di link ma analizza e sintetizza le informazioni presentando una risposta concisa, come se fosse una conversazione con un esperto.