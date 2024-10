Microsoft, un guasto nella posta causa arresti e anomalie

"Stiamo indagando su un problema per cui gli utenti in Europa potrebbero riscontrare arresti anomali, non ricevere e-mail o un utilizzo elevato della memoria durante l'uso di Outlook", ha scritto la società sul profilo X Microsoft 365. Il guasto sarebbe in via di risoluzione

Microsoft sta indagando su un problema della piattaforma 365 che si è riverberato soprattutto sul sistema di posta elettronica Outlook e ha causato anomalie impedendo agli utenti di accedere ai propri account. "Stiamo indagando su un problema per cui gli utenti in Europa potrebbero riscontrare arresti anomali, non ricevere e-mail o un utilizzo elevato della memoria durante l'uso di Outlook", ha scritto la società sul profilo X Microsoft 365. Sul sito downdetector.com che tiene traccia dei disservizi delle piattaforme di tutto il mondo e si basa sulle segnalazioni degli utenti, sono stati evidenziati guasti dalle 9 di questa mattina, con un picco nel pomeriggio. Il grafico è in leggera discesa e i problemi sembrerebbero in via di risoluzione. "Ci stiamo concentrando nell'isolare un potenziale problema di gestione della memoria che potrebbe essere responsabile del guasto. Stiamo lavorando con le organizzazioni e replicando il problema internamente per sviluppare una soluzione", aggiunge la società su X.