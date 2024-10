Samsung Developer Conference 2024: anticipazioni e novità più attese

Tra i temi che saranno trattati, un'attenzione particolare sarà rivolta alle modalità di utilizzo di SmartThings, Galaxy AI, Knox e Tizen per le tecnologie di nuova generazione, offrendo una panoramica su come l'intelligenza artificiale possa essere impiegata per "creare applicazioni e servizi rivoluzionari, sfruttando le piattaforme sicure

Il 3 ottobre al San Jose McEnery Convention Center in California, si terrà la decima edizione della Samsung Developer Conference (SDC24), un evento che "celebra un decennio di innovazione e collaborazione" tra Samsung Electronics, sviluppatori, partner e clienti. L'evento, che avrà come tema centrale l'utilizzo delle innovazioni potenziate dall'intelligenza artificiale, promette di offrire nuove prospettive per lo sviluppo tecnologico e per l'ecosistema globale di Samsung. La conferenza inizierà alle 19:00, ora italiana, con un keynote che verrà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube di Samsung e Samsung Developer durante il quale saranno annunciate le più recenti opportunità di innovazione multipiattaforma.

Tecnologie di nuova generazione

Tra i temi che saranno trattati, un'attenzione particolare sarà rivolta alle modalità di utilizzo di SmartThings, Galaxy AI, Knox e Tizen per le tecnologie di nuova generazione, offrendo una panoramica su come l'intelligenza artificiale possa essere impiegata per "creare applicazioni e servizi rivoluzionari, sfruttando le piattaforme sicure di Samsung". Non dovrebbero mancare ulteriori novità per quanto riguarda la piattaforma operativa One UI, ormai prossima alla sua versione 7.

La visione di Samsung "AI for All"

JH Han, Vice Chairman, CEO e Head of Device eXperience (DX) Division di Samsung Electronics, aprirà l'SDC24 presentando la visione di Samsung "AI for All". L'intervento di Han metterà in luce un'esperienza AI più personalizzata e sicura, estesa a una gamma di dispositivi che include smartphone, TV ed elettrodomestici. Un altro tema cruciale del suo discorso sarà l'etica dell'intelligenza artificiale, che rappresenta il cuore dello sviluppo tecnologico di Samsung.