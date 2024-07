Samsung Galaxy Unpacked 2024, tutte le anticipazioni

L'evento di Samsung, in programma a Parigi, sarà l'occasione per presentare tutte le più importanti novità che l'azienda di Seul rilascerà sul mercato nei prossimi mesi. Protagonista della conferenza sarà l'intelligenza artificiale Galaxy, accompagnata dai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, e dal Galaxy Watch 7, la nuovissima generazione di smartwatch del colosso sudcoreano

Si terrà domani, 10 luglio, il Galaxy Unpacked 2024, uno degli eventi organizzati da Samsung più attesi nel mondo della tecnologia. L'iniziativa, in programma a Parigi, sarà l'occasione per presentare tutte le più importanti novità che l'azienda di Seul rilascerà sul mercato nei prossimi mesi. Protagonista indiscussa della conferenza sarà l'intelligenza artificiale Galaxy, accompagnata dai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, e dal Galaxy Watch 7, la nuovissima generazione di smartwatch del colosso sudcoreano. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 15 sul sito ufficiale di Samsung, sulla Samsung Newsroom e sul canale ufficiale YouTube dell’azienda.

Le anticipazioni del Galaxy Unpacked 2024

Dopo il Galaxy Unpacked dello scorso gennaio, in cui sono stati annunciati i modelli di Galaxy S24, S24 Ultra, S24+ e Galaxy AI, l'edizione di luglio punterà i riflettori su tutte le innovazioni e i prodotti all'avanguardia realizzati dall'azienda. Tra le novità Samsung più attese che verranno annunciate durante l'evento parigino troviamo il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Come rivelano le prime immagini dei prodotti, rilasciate recentemente, i dispositivi verranno implementati con un processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e, a livello estetico, saranno più squadrati rispetto ai modelli precedenti, più simili quindi al Galaxy S25.

Le altre novità

Oltre agli smartphone, l'edizione di luglio del Galaxy Unpacked sarà l'occasione anche per annunciare il nuovo smartwatch Galaxy Watch7 e i tablet di fascia alta firmati Samsung: si tratta dei nuovissimi Galaxy Tab S10, S10 Plus e S10 Ultra. Tra le novità più importanti anche il primo anello “smart” ideato dall'azienda sudcoreana, il Galaxy Ring, che potrebbe essere disponibile in nove misure e in almeno tre varianti di colore.