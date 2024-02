Samsung Galaxy Ring, in arrivo l'anello dotato di AI

Si chiama Galaxy Ring, l'anello connesso che Samsung ha mostrato in anteprima ad Ansa durante la fiera Mobile World Congress di Barcellona. "L'idea è quella di dare a tutti la possibilità di vestire un oggetto tecnologicamente avanzato ma dalle dimensioni ridotte, quasi nascosto e sicuramente meno ingombrante per le attività quotidiane " dichiara Hon Pak, vice presidente di Samsung Electronics.

Le caratteristiche

Il Galaxy Ring, la cui data di uscita e prezzo non sono stati ancora comunicati, arriverà in tre colori: oro, argento e nero. In nove misure: da 5 a 13 ma contrassegnate da S a XL.. L'obiettivo è prendersi più cura del proprio stato di salute psicofisico, anche grazie all'intelligenza artificiale. "Tramite Galaxy AI forniremo consigli personalizzati agli utenti, cambiando il loro approccio all'healthcare. Lo faremo attraverso un lavoro condiviso anche con partner specializzati, così da convertire il dato in azioni concrete. Un passaggio necessario affinché l'innovazione tecnologica porti un reale beneficio e non sia fine a sé stessa" dichiara il manager.