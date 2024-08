Instagram, arriva funzione per aggiungere musica al profilo: come fare

La funzione ricorda l'antenato dei social network MySpace. A differenza di quest'ultimo però la canzone non verrà riprodotta in automatico

A partire dal 23 agosto i nostalgici di MySpace potranno festeggiare. La nuova funzione di Instagram infatti prevede la possibilità di aggiungere un brano musicale al proprio profilo. La canzone non verrà riprodotta in automatico come succedeva su MySpace, ma saranno gli utenti a decidere se e quando far partire il brano musicale.