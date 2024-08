Introduzione

A partire dal 28 agosto inizierà la transizione verso il nuovo sistema di trasmissione televisiva per il digitale terrestre, il DVB-T2. A essere coinvolti dal cambiamento, in base a quanto riportato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno diversi canali RAI.

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono già compatibili con il nuovo digitale terrestre, mentre per quelli precedenti sarà necessario dotarsi di un decoder. Per alcune persone è disponibile il Bonus Decoder a casa: ecco tutto quello che c’è da sapere sul cambiamento in arrivo.