Susan Wojcicki muore a 56 anni, fu fondamentale per nascita di Google

Susan Wojcicki, figura fondamentale per la nascita di Google e successivamente responsabile della piattaforma video YouTube dell'azienda, è morta all'età di 56 anni. Era malata di cancro. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai su X. "Incredibilmente rattristato dalla perdita della mia cara amica Susan Wojcicki dopo due anni di convivenza con il cancro. Una persona fondamentale per la storia di Google, ed è difficile immaginare il mondo senza di lei", ha scritto Pichai in un post. Wojcicki, una delle donne piu' importanti del settore tecnologico, ha lasciato il suo ruolo in YouTube nel 2023, posizione che ha ricoperto per nove anni. In un'industria come quella tecnologica dominata dagli uomini, Wojcicki è diventata una delle donne piu' influenti della Silicon Valley, contribuendo a creare il business pubblicitario di Google.