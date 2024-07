OpenAI Strawberry, l'intelligenza artificiale che ragiona come l'uomo

Tra gli obiettivi del progetto c'è quello di consentire ai modelli di scandagliare autonomamente internet per pianificare in anticipo attività più complesse oltre a eseguire ragionamenti pari, se non superiori, a quelli dell'uomo

Dopo le notizie riguardanti le strategie commerciali e le entrate e uscite dal consiglio di amministrazione, OpenAI torna a far parlare di sé per la tecnologia. Secondo Reuters online che ha visionato alcuni documenti, la startup di intelligenza artificiale starebbe lavorando ad un nuovo modello rivoluzionario. Il nome in codice, per la testata, è "Strawberry", un avanzamento che avvicinerebbe l'organizzazione ad approcciare il concetto di Agi, l'intelligenza artificiale generale. Tra gli obiettivi del progetto c'è quello di consentire ai modelli di scandagliare autonomamente internet per "pianificare in anticipo" attività più complesse, oltre che eseguire ragionamenti pari, se non superiori, a quelli dell'uomo, inerenti anche la matematica e la scienza.