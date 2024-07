Amazon Prime Day 2024, le 10 migliori offerte. FOTO

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio, gli abbonati ad Amazon Prime possono approfittare di offerte esclusive per i loro acquisti online grazie all’Amazon Prime Day. L’abbonamento ad Amazon Prime è gratis per i primi 30 giorni: sottoscrivendolo ora, è possibile approfittare dei tanti vantaggi offerti, per poi decidere se rimuoverlo oppure rinnovarlo per un anno al prezzo di 49,90 euro l’anno. Ecco le offerte migliori