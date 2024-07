Crash Bandicoot 5, secondo un designer sarebbe stato cancellato

Serie TV

The Last of Us 2, cast della serie e personaggi del videogioco. FOTO

Grande attesa per il seguito della serie HBO, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Scopriamo assieme tutte le differenze tra gli interpreti della serie televisiva e i personaggi del videogame. Da Joel Miller, interpretato da Pedro Pascal, fino a Ellie impersonata da Bella Ramsey, ecco tutti gli attori confrontati con i personaggi della serie videoludica

Ellie è il personaggio co-protagonista della serie videoludica di The Last of Us. nella serie televisiva, la protagonista femminile ha il volto di Bella Ramsey, giovane attrice vista ne Il Trono di Spade (Game of Thrones), esattamente come "visto ne Il Trono di Spade" è anche il suo com primario: Pedro Pascal. Nella foto vediamo a sinistra l’attrice Bella Ramsey nel ruolo di Ellie e a destra, invece, il personaggio del videogioco



Ancora un confronto tra le due Ellie. A sinistra l’attrice Bella Ramsey nella serie TV e a destra, invece, il personaggio del videogioco. Nel videogame, Ellie è doppiata in lingua originale da Ashley Johnson e in italiano da Gea Riva. Si tratta di una ragazzina di 14 anni orfana di madre e di padre. È uno dei pochi personaggi che non ha mai conosciuto la vita prima che scoppiasse l'epidemia