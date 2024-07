Cartoon Club 2024 a Rimini, programma e ospiti della 40^ edizione

Dal 15 al 21 luglio, Rimini è pronta ad accogliere il meglio della cultura pop, tra mostre, proiezioni e incontri con notissimi autori. Tra i grandi ospiti Vittorio Giardino, Simone Massi, Junichi Hayama, Silver, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni ascolta articolo

Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco, festeggia 40 anni e si arricchisce di ospiti e novità, a cominciare dalla locandina che celebra l’anniversario realizzata da un maestro del fumetto, Vittorio Giardino. A lui che è dedicata la mostra “Vittorio Giardino, l’eleganza del fumetto”, in calendario dal 15 luglio al 18 agosto nella galleria Augeo Art Space, dove verrà esposta una vasta selezione di tavole originali. Insomma, dal 15 al 21 luglio, Rimini diventa il centro della cultura pop italiana: tema centrale di questa edizione è NO WAR: Cinema d'Animazione e Fumetti contro la Guerra, cui è dedicata la mostra “In prima linea: fumetti e cartoon contro le guerre” esposta alla Sala Mostre Chiesa Sant’Agostino.

Anniversari imperdibili Anzitutto, il 60° di Mafalda, la bambina ideata dall’artista argentino Quino. Per l’occasione, un’installazione speciale al Castello Malatestiano permetterà di immergersi nel mondo del personaggio e fino al 15 settembre, saranno esposti oltre 200 pannelli nel suggestivo lungomare di Rimini: i bagni dal 101 al 151 ospiteranno la mostra “Mafalda - una bambina dalla parte delle donne”, diventando per la prima volta una galleria espositiva a cielo aperto. Poi i 40 anni della serie animata Ken il Guerriero, che verranno festeggiati insieme all’animatore giapponese Junichi Hayama, noto per aver collaborato al celebre anime. In un panel esclusivo, racconterà ai fan tutti i segreti dell’indimenticabile Kenshiro. E ancora i mitici 90 anni di Paperino e il 50° compleanno di tre personaggi iconici per generazioni di appassionati: Hello Kitty, Mazinga e il nostrano Lupo Alberto. Special guest, il creatore Silver.



I grandi del fumetto Non manca l’appuntamento fisso con il Riminicomix, dal 18 al 21 luglio al Parco Federico Fellini, aperto a visitatori di ogni età, famiglie comprese, con speciale self area che permetterà agli artisti emergenti di mostrare le proprie opere al pubblico. Come da tradizione, non potevano mancare gli albi speciali. Per l’edizione 2024 sono ben due le storie inedite ambientate nella Riviera Adriatica: il primo è “Il tesoro di Rimini”, scritto da Stefano Fantelli, un’imperdibile avventura di Docteur Mystère, accompagnato come sempre dal fido Cigale, il secondo “Litigare è necessario” con protagonista assoluto Don Camillo, il celebre personaggio nato dalla penna di Giovanni Guareschi, realizzato da Davide Barzi e Francesco Petronelli. L’ormai iconica Cosplay Convention radunerà i migliori cosplayer italiani con i loro magnifici costumi tutti d fotografare.

Gli ospiti Altro ospite è Simone Massi, animatore con più di 20 cortometraggi all’attivo e numerosi premi vinti tra cui un David di Donatello. Per lui una mostra al Museo della Città “Luigi Tonini” aperta a tutti fino al 28 di luglio. Il 17 luglio verrà anche proiettato in anteprima il primo lungometraggio di Simone, “Invelle”, un racconto intenso delle Marche, sua terra d’origine, vista dagli occhi dei bambini e ambientato in tre periodi diversi e fondamentali della storia d’Italia. Il film toccante che ha ricevuto il prestigioso Premio Carlo Lizzani alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. E ancora la musica live: sabato 21 sarà la volta di Cristina D’Avena, domenica 22 arriverà Giorgio Vanni che con brani iconici per intere generazioni. Spazio anche al K-Pop e al J-Pop, due dei generi musicali più popolari degli ultimi anni.

Il mondo dei videogiochi Imbarazzo della scelta anche per gli appassionati di video e board game. Dal retrogaming all’eSport che conta, con i tornei ufficiali firmati Riot Games, gli autori di diversi videogiochi-kolossal. Chi al digitale preferisce l’analogico, non deve far altro che rivolgersi agli esperti del gioco in scatola di Play on Tour, il tour ludico itinerante del Festival del Gioco di Modena. Per i più temerari ci sarà l’Xplore Parkour. A raccontare tutto, le telecamere di Crossover Universo Nerd.

