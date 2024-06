Mindful Thursday, il nuovo format per scoprire l'innovazione a Torino

NOW

Una fabbrica urbana aperta a startup e designer: ecco CoFactory

Apre a Milano, all’interno del Certosa District, una 'fabbrica urbana' dedicata al concetto di innovazione tridimensionale aperta a imprese, startup e designer, che mette a disposizione servizi di progettazione e hardware per la prototipazione rapida e la produzione di piccole serie o edizioni limitate. Parole d’ordine: nuove tecnologie e sostenibilità. L’abbiamo visitata in anteprima (di Daniele Semeraro)

Un magazzino di deposito per pezzi di auto trasformato in una grande fabbrica del futuro. La CoFactory, idea di Ivan Tallarico, Ceo e Co-fondatore di Designtech, si pone l’obiettivo di aprire uno spazio in un contesto urbano e collaborativo con risorse condivise per tutti. Una struttura adatta ad aiutare i designer nelle prime fasi della loro esperienza lavorativa per assemblare e vedere nascere i propri lavori.

La CoFactory è il primo spazio che prova a mettere insieme uffici dedicati a startup manifatturiere, a designer che vogliono autoprodursi e ad aziende che partecipano all’hub di innovazione e che non hanno in casa attrezzature di prototipazione avanzata, che qui vengono messe a disposizione in una logica condivisa, aperta ed urbana. All’interno della CoFactory vengono messi in contatto gli innovatori con le competenze e le tecnologie degli esperti del settore.