Bugatti Tourbillon, la nuova ibrida da 1800 cavalli costa quasi 4 mln

Il nome della nuova hypercar Bugatti è Tourbillon, che vuol dire vortice. Sarà alimentata dal rivoluzionario motore V16 aspirato da 8,3 litri, abbinato a due motori e elettrici sull'asse anteriore, e a uno sull'asse posteriore. Una lettera, quella "V", che fa la differenza, perchè sostituisce la "W" del W16. Si segna così il cambio di rotta nella casa francese, aprendo ufficialmente la nuova era elettrificata. In un crescendo di prestazioni, Bugatti Tourbillon arriva ad infrangere il tetto dei 1800 cavalli, con uno scatto da zero a cento in due secondi e da zero a duecento in 5 secondi. Un risultat, ottenuto grazie a materiali e tecnologie all’avanguardia. Anche il prezzo è stellare: 3,8 milioni di euro.

Il nuovo motore ha una potenza di 1.800 cavalli Tourbillon è all'insegna di potenza, velocità e bellezza. Il motore è completamente riprogettato ed è pensato per sostituire il leggendario W16 quad-turbo da 8,0 litri il quale, con i suoi quattro turbo e i suoi prodigiosi valori di potenza, ha stabilito per vent'anni un vero punto di riferimento nel mondo dell'auto

Il nuovo motore V16 aspirato da 8,3 litri, progettato con l'aiuto di Cosworth, è abbinato a un asse elettrico anteriore con due motori elettrici e un motore elettrico montato sull'asse posteriore. Costruito con materiali leggeri, il nuovo propulsore pesa 252 kg, per una potenza complessiva di 1.800 cavalli. vedi anche Triumph Bonneville T 120 Elvis Presley, un omaggio al Re del Rock

L'omaggio alla precisione degli orologi meccanici Gli interni dell'auto sono un omaggio ai macchinari vecchio stile. Il Tourbillon prende il nome da una serie di ingranaggi che aiutano a mantenere la precisione in un orologio meccanico. Per questo ogni dettaglio, come il display della strumentazione della Bugatti, è modellato sui quadranti degli orologi meccanici.

Il display centrale del tachimetro ha addirittura due lancette, come le lancette di un orologio. La lancetta lunga mostra la velocità dell'auto, mentre la lancetta corta registra i giri al minuto del motore a 16 cilindri ad alto numero di giri.



Novità in casa Bugatti: lo schermo con Apple CarPlay Con una batteria completamente carica, l’auto sarà in grado di percorrere circa 60 chilomtri con alimentazione elettrica prima che il motore a gas debba accendersi. Il conducente avrà comunque la possibilità di far funzionare il motore a gas in modo continuo, se lo desidera.

A differenza delle Bugatti del passato arriva una novità: il Tourbillon ha uno schermo ragionevolmente grande con Apple CarPlay disponibile. Lo schermo però uscirà e diventerà visibile solo quando il conducente lo richiederà. In generale, i progettisti Bugatti hanno evitato di mettere schermi nelle auto nella convinzione che i display dei computer diventassero rapidamente obsoleti.

