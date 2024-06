WMF 2024 a Bologna, il festival sull’innovazione: programma e eventi

Oltre 600 espositori e sponsor e più di 3mila tra startup e stakeholder dell'open innovation provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento a Bologna, dal 13 al 15 giugno, per il WMF We Make Future, il grande Festival sull’innovazione Ia, Tech e Digital, ideato e organizzato da Search On Media Group. Una tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per un evento che si conferma un punto di riferimento internazionale sull’innovazione digitale e che vedrà coinvolti più di 90 Paesi, con rappresentanti da Europa, Africa, America del Nord e del Sud, Asia e Medio Oriente.

Innovazione e tecnologia a BolognaFiere



L'evento, ospitato nei padiglioni di BolognaFiere, sarà un palcoscenico globale per l'innovazione, ma anche uno spazio per incontri di business, con iniziative per connettere aziende, brand, investitori e fondi di investimento a livello globale. Ma non solo. Affronterà anche temi legati all'innovazione, all'imprenditorialità, alla governance e a questioni sociali di rilevanza globale, come il cambiamento climatico, i diritti umani e la tecnologia per il non profit. E, come le precedenti edizioni, rappresenterà anche una vetrina internazionale per startup selezionate in tutto il mondo, che potranno presentare i propri progetti innovativi agli investitori, e prendere parte alla Startup competition.



Esibizioni tecnologiche



L'area fieristica sarà un concentrato di innovazioni tecnologiche e intrattenimento futuristico. Tra le attrazioni da non perdere, ci saranno il club challenge internazionale di Drone Soccer, in anteprima europea, e il tech show con il volo della jet suit di Gravity, in programma oggi, 13 giugno. I partecipanti saranno inoltre spettatori e protagonisti di un vero "Future Show", ricco di attività. Potranno, per esempio, assistere a test drive con veicoli di Ford Italia e Zero Motorcycle, controllare droni attraverso impulsi cerebrali con Brain-Waves di Cryptolab e interagire con robot avanzati come Teotronico, Robidone e Pepper.