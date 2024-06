Chat GPT down, oggi non funziona in tutto il mondo: cosa sappiamo

Su app e sito web compare la scritta "error", l'ultimo down della piattaforma di intelligenza artificiale generativa risale a novembre 2023 ascolta articolo

Da questa mattina, martedì 4 giugno 2024, l’assistente virtuale ChatGPT, basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI, è in down. I malfunzionamenti sono stati registrati in tutto il mondo, sia nella versione premium che in quella gratuita. La maggior parte delle segnalazioni arrivano da Usa e Gran Bretagna ma anche in Italia se proviamo a chiedere qualcosa a ChatGpt, ci ritorna la risposta: "La tua richiesta più recente non è andata a buon fine. Riprova".

Il team di OpenAI sta indagando sul malfunzionamento Secondo quanto riportato da DownDetector dalle 8.30 di questa mattina, ChatGPT ha registrato un elevato numero di errori che hanno interessato sia la versione a pagamento che quella gratuita dell'app e perfino il sito, dove non si carica nemmeno la schermata per chattare ocn l'IA.

Il team di OpenAI sta indagando sul malfunzionamento. Alle 11.00 del mattino, infatti, lo staff ha dichiarato di aver identificato il problema e di essere al lavoro per la sua risoluzione. Intanto, su X gli utenti si stanno scatenando con meme divertenti: "E ora, senza ChatGPT, come si fa a lavorare?", commentano in molti.

vedi anche Guida ai chatbot basati sull’AI, le migliori alternative a ChatGPT

Everyone coming to X to confirm chatgpt down#chatgptpic.twitter.com/JShouWDWVt — Rudra 🔱 (@invincible39) June 4, 2024

Anche a novembre del 2023 si erano verificati problemi su ChatGPT L'ultima volta che ChatGpt ha subito un malfunzionamento risale a novembre 2023. Allora il motivo era un attacco DDoS (Distributed Denial of Service). Si trattava in quel caso di un tipo di attacco informatico che si traduce nella moltiplicazione di richieste ai server di un sito fino a che questi non sono più in grado di funzionare o vengono estremamente rallentati.

leggi anche WhatsApp, truffa del codice a 6 cifre. Cos'è e come difendersi