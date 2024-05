Volkswagen, progetto di un'auto elettrica low-cost nel 2027

"Si tratta di mobilità elettrica entry-level dall'Europa per l'Europa", ha affermato l'amministratore delegato della casa automobilistica, Oliver Blume. "In tal modo uniamo un chiaro impegno a favore dell'Europa come polo industriale, una politica industriale europea e, in definitiva, agiamo nell'interesse dei clienti europei", ha poi aggiunto

"Si tratta di mobilità elettrica entry-level dall'Europa per l'Europa", ha affermato l'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume. "In tal modo uniamo un chiaro impegno a favore dell'Europa come polo industriale, una politica industriale europea e, in definitiva, agiamo nell'interesse dei clienti europei", ha poi aggiunto. Il progetto, come detto, arriva proprio in un momento nel quale le case automobilistiche cinesi, che in alcuni certificano un vantaggio in termini di costi del 30% rispetto ai concorrenti occidentali, si stanno rafforzando proprio in Europa con l’intento di ottenere sempre più quote di mercato. Il colosso BYD, ad esempio, ha nei programmi quello di commercializzare la propria citycar super accessoriata “Seagull” a meno di 20mila euro. Proprio la scorsa settimana il gruppo con sede a Wolfsburg aveva sottolineato che l’industria europea ha al massimo tre anni di tempo per prepararsi all’incombere della concorrenza, avvertendo che altrimenti la sopravvivenza del settore potrebbe essere a rischio.