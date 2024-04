IA per il monitoraggio dei flussi pedonali: primo test a Milano

Mobilità, sicurezza e vivibilità nelle città potrebbero migliorare grazie all’intelligenza artificiale. A mostrare questa possibilità è uno studio effettuato da Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) a Milano nell’ambito del progetto CityFlows, finanziato dallo European Institute of Innovation and Technology (EIT). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Urban Science .

Lo studio

Per monitorare il flusso dei pedoni, studiarne i movimenti e capire le potenzialità di questo sistema è stata scelta la Stazione Centrale di Milano, in piazza Duca D’Aosta. Come riporta lo studio, infatti, con circa 600 treni al giorno e oltre 350.000 persone al giorno che la visitano, è attualmente la seconda stazione d'Italia per dimensioni e volume di traffico. Si trova, inoltre, in un punto di interscambio per autobus, tram, filobus e due linee della metropolitana, oltre alle navette aeroportuali. L'area circostante ospita poi taxi e altri servizi di mobilità come biciclette, scooter e car sharing.

Con delle telecamere tradizionali posizionate dall’Azienda Mobilità Ambiente e Territorio (AMAT) all’ingresso della stazione e nei due punti di accesso alla metropolitana è stato monitorato il flusso di persone per due settimane. I ricercatori di Enea hanno poi studiato i filmati utilizzando la computer vision, una moderna tecnica di visione artificiale che ha permesso l’identificazione dei pedoni osservati in circa 2 milioni di fotogrammi, a intervalli di un secondo, con una precisione di circa il 70%. “I filmati acquisiti attraverso telecamere tradizionali, possono essere trasformati in un flusso di informazioni che identifica e quantifica gli oggetti osservati localizzandoli nello spazio e nel tempo”, spiega Federico Karagulian, ricercatore ENEA del Laboratorio di Sistemi e tecnologie per la mobilità sostenibile, “In questo modo, siamo in grado di ricostruire la distribuzione spaziale dei flussi pedonali insieme alle mappe di densità e velocità”. La ricerca è stata condotta nella piena salvaguardia della privacy e “in modo da garantire l’anonimato di ogni persona” precisa Francesco Vellucci, responsabile del Laboratorio ENEA Sistemi e Tecnologie per la Mobilità Sostenibile.