AI Week 2024 a Rimini, programma ed eventi dedicati all'IA

Al via la quinta edizione della settimana dedicata all'IA. Il 9 e il 10 aprile previsti gli appuntamenti in presenza al Palacongressi di Rimini, con diversi ospiti e temi di discussione. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Prende il via la quinta edizione dell'evento dedicato all’Intelligenza Artificiale: l’edizione 2024 della AI Week inizia oggi, 8 aprile, online in diretta streaming, mentre martedì 9 e mercoledì 10 aprile l’evento si tiene in presenza presso il Palacongressi di Rimini e infine l’11 e 12 aprile di nuovo in diretta streaming. Nel corso della settimana sono in programma diversi interventi di ospiti internazionali, workshop, demo dimostrative e sono presenti anche postazioni di networking. L’appuntamento, che vede al centro l’intelligenza artificiale, affronta diversi temi che spaziano dall’automazione alla sostenibilità, dall’editoria alla cybersecurity. Ecco il programma della AI Week 2024, gli eventi previsti e i principali ospiti attesi.

Il programma e gli eventi L'evento è suddiviso in due fasi. Si parte lunedì in diretta streaming sulla piattaforma AIPLAY, dalle 9 fino alle 16.30: nel corso della giornata sono in programma diversi interventi di manager ed esperti del settore. Martedì 9 e mercoledì 10 aprile invece l'evento si svolge in presenza al Palacongressi di Rimini, con l'inizio fissato martedì alle ore 9 con il benvenuto dei fondatori dell'AI Week Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti. In entrambe le giornate la mattina fino alle 13.30 sono previsti diversi interventi dal Main Stage, mentre nel pomeriggio sono in programma diversi workshop dalle 14.30 alle 18.30 tra il Main Stage e le Sale dedicate del Palacongressi. Previsti anche diversi appuntamenti presso gli Stand-up Corner. A partire dalle 18, poi, è in programma uno spritz party e un concerto rock a fine giornata. Infine, giovedì 11 e venerdì 12 aprile l'evento si chiude con gli ultimi due giorni ancora in diretta streaming: in entrambe le giornate l'appuntamento prende il via alle ore 9, con l'ultimo intervento previsto alle 16.30.

Gli ospiti dell'AI Week 2024 Sono molti gli ospiti previsti durante la AI Week 2024: tra questi c'è Abran Maldonado, OpenAI ambassador, che interverrà martedì 9 aprile alle 9.45 al Main Stage per discutere del futuro dell'intelligenza artificiale e ancora mercoledì 10 aprile alle ore 16 nella Sala workshop. Il programma prevede inoltre la presenza dell'eurodeputato Brando Benifei, che interverrà mercoledì 10 aprile al Main Stage per parlare dell'AI Act e dei prossimi passi. Sempre mercoledì 10 è previsto anche l'intervento di Guido Scorza, Garante della privacy, che discuterà di intelligenza artificiale e privacy. Il programma prevede anche la presenza di Virginia Padovese di NewsGuard - per parlare del rapporto tra intelligenza artificiale e giornalismo - e di Walter Renna, ad di Fastweb, per parlare dello sviluppo di un sistema di IA nazionale come priorità strategica per il Paese. L'elenco completo degli interventi e degli ospiti è disponibile sul sito dell'AI Week 2024.